KESOB Başkanı Övüç: "Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi"
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KESOB Başkanı Övüç: "Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi"

KESOB Başkanı Övüç: 'Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Övüç, esnafın 14 aydır pandeminin etkisinde zor günler geçirdiğini belirterek, "Pandemiden en çok etkilenen kesim esnaf sanatkarımız oldu. Biz de esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntılarını sürekli olarak üst makamlara ilettik. Daha önce verilen gelir kaybı desteği ve kira desteği ile esnaflarımız biraz nefes almıştı. Yeni açıklanan destek paketi kapsamında da kahvehane, pastane, internet kafe gibi işletmelere 5 bin lira, bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin lira karşılıksız hibe desteği açıklanmıştır. Verilen bu destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyor, destekten yararlanamayan emlakçı esnafı gibi diğer meslek gruplarının da destek kapsamına alınmasını talep ediyorum. Bundan sonraki süreçte de sayın cumhurbaşkanımızın güzel haberler vermesini bekliyorum. Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi ve tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesidir" dedi.

Başkan Övüç ayrıca maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat edilirse bu sorununun aşılacağını belirterek; "Maske, mesafe, temizlik kuralına dikkat edilmediği takdirde toplum olarak daha zor günler yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KESOB Başkanı Övüç: "Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi" - Haberler
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