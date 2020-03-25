KESOB Başkanı Övüç, esnaf ve sanatkarlar için alınan tedbirleri bildirdi
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KESOB Başkanı Övüç, esnaf ve sanatkarlar için alınan tedbirleri bildirdi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Esnaf Kefalet Kooperatifi kredilerinin ertelenmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

25.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:52
KESOB Başkanı Övüç, esnaf ve sanatkarlar için alınan tedbirleri bildirdi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Esnaf Kefalet Kooperatifi kredilerinin ertelenmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Övüç, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf sanatkarların yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi için önlemler alındığını belirtti.

Alınan önlemlere değinen Övüç, şunları kaydetti:

"Yaşanan salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları vadesinde, taksit vadesinde, hesap devresinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden, taksit vadesinden, hesap devresinden itibaren üç ay süreyle faizsiz olarak ertelenmiştir. Ayrıca kredisi ertelenen esnaflarımızın çalışan sayısında eksilme yapmayacağını taahhüt etmesi gerekmekte olup çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacaktır."

Koronavirüsle mücadele sürecinde esnaf ve sanatkarlara yönelik Esnaf Destek Paketi'nin açıklandığını aktaran Övüç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda esnafa kullandırılacak işletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir. İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek Paketi kapsamında 25 bin liraya kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek olup esnaf ve sanatkarların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat, yiyecek ve konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin lira limitli işletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA

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