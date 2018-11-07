Kesob Başkanı Memiler'den Vali Soytürk'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla Vali Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Vali Recep Soytürk'e KESOB Başkanı Şevket Memiler, KESOB yönetim kurulu üyeleri ile oda başkanlarıyla birlikte makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. KESOB Başkanı Şevket Memiler, Esnafın sorun ve sıkıntıları hakkında Vali Recep Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Recep Soytürk, ziyaretten memnun olduğunu, esnaf ve sanatkarlarla işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti. - KİLİS