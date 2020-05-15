KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı
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KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç, gün içerisinde rahatsızlanarak hastaneye kadırıldı.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı
15.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:25

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç, gün içerisinde rahatsızlanarak hastaneye kadırıldı.

Edinilen bilgiye göre, gün içinde rahatsızlanan Ahmet Övüç, özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması süphesi ile yoğun bakıma alınan Övüç'ün bilincinin açık olduğu ve müşahede altında olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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