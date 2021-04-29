KESO Başkanı Ahmet Çalım, Türkiye'deki tüm odalara örnek oldu

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) BaşkanI Ahmet Çalım'ın girişimleriyle emlak sektöründe faaliyet gösteren üyeler adına önemli bir gelişme yaşandı.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) BaşkanI Ahmet Çalım'ın girişimleriyle emlak sektöründe faaliyet gösteren üyeler adına önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Çalım'ın öncülük ettiği bu girişim ile emlak sektöründe faaliyet gösteren esnafların ödemesinde yüzde 50 oranında indirime gidildi. KESO'nun bu girişimi diğer odalara da örnek oldu.

KESO'nun girişimi ile ülkenin önde gelen emlak ilan siteleri (sahibinden.com, Hürriyet emlak, Emlak Jet, Zingat) emlakçılardan aldıkları aidatları, kapalı kaldıkları süre zarfında almamaları adına resmi başvuruda bulundu. Bu başvuruyu dikkate alıp değerlendiren sahibinden.com ve Hürriyet Emlak siteleri Başkan Ahmet Çalım'ın bu talebini haklı buldular ve emlakçılardan aylık ve yıllık olarak aldıkları bu ödemeleri bu ay için yüzde 50 indirime çevirdiler. Peşin ödeme yapan firmalara da gelecek ayki ödemelerinden yüzde 50 indirime gideceklerini belirttiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan KESO Başkanı Ahmet Çalım "17 günlük kapanma kapsamına giren bu sektördeki esnaflarımızın bir nebze olsun giderlerinden muafiyet sağlanması adına talebimizi kabul eden sahibinden.com ve Hürriyet emlak firmalarına çok teşekkür ederim. Sektörde diğer ilan firmalarının da bu talebimize olumlu olarak dönüş yapacağını umuyorum. Kuşadası Esnaf Odası olarak bu girişimimiz tüm Türkiye'deki odalara örnek teşkil etti ve bu odalarımızda bu firmalara başvuru yapmaya başladı" diyerek içinde bulunduğumuz süreçte esnaf ve sanatkarın ciddi oranda destek ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sektörün zor günler yaşadığı bugünlerde emlakçılar Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın bu girişimini takdirle karşıladılar. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı