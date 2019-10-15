15.10.2019 17:38

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Keşmir'de Hint askerlerinin caddelerde sürekli devriye attığını belirterek, "Hint milliyetçiliği ideolojisi Yeni Delhi'yi yönetiyor. Keşmirlilere karşı kolektif eziyetler sürüyor." dedi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezinde "Kriz ve Belirsizlik Ekseninden Barış ve İstikrara Özgür Cammu Keşmir" konferansı düzenlendi. Konferansa yabancı misyon temsilcileri, siyasi partilerin üyeleri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Qazi, Keşmir'de hak ihlallerinin yaşandığını anımsattı, Keşmir halkının otonomi hakkının Birleşmiş Milletler tarafından tanındığını söyledi.

Qazi, bu hakkın Hindistan'ın 5 Ağustos kararı ile Keşmirlilerin elinden alındığını belirten Qazi, "Mülkiyet ve devlet vatandaşlığı hakları da kayboldu. Kendi vatanlarında azınlık durumuna düşmüşlerdir. Devralınamaz otonomi hakkı Keşmirlilere geri verilmelidir." diye konuştu.

Bölge istikrarının gün gittikçe çıkmaza girdiğini belirten Qazi, işgal edilen bölgelerde temel özgürlüklerin ihlal edildiğini dile getirdi.

Hindistan'ın kararının "Hint milliyetçiliğinden" beslendiğini söyleyen Qazi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölge tamamen hapis. Hindistan 180 bin askerini daha dünyanın gözü önünde bölgeye göndermiştir. Bölge iki aydan daha uzun süredir bölge kilit altında tutuluyor. Keşmirliler tutsaktır, dikenli teller her caddeyi sarmış durumdadır, askeri araçlar sürekli devriye atıyor, çocuklar okullarından, inananlar camilerden, evlatlar ebeveynlerinden alıkonulmuştur. Uluslararası medya ve insan hakları örgütleri bu konuyu gündeme getiriyorlar. Hint milliyetçiliği ideolojisi Yeni Delhi'yi yönetiyor. Nefret, zorlama, baskı, korku tellallığı yapılıyor. Keşmirlilere karşı kolektif eziyetler sürüyor"

D-8 vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar diledi.

Harekatın en az zayiatla ve en kısa zamanda sonuçlanmasının ümit edildiğini belirten Karamollaoğlu, Keşmir sorununa ilişkin görüşlerini paylaştı.

Filistin ve Keşmir problemlerinin 1947 yılından beri sürdüğünü kaydeden Karamollaoğlu, Keşmir halkının 70 yıldır haksızlıklara direndiğini söyledi.

Karamollaoğlu, "İç seçimlerde başarı gösteren (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi, sanki aklını yitirmiş gibi, uluslararası kuralları çiğneyerek 5 Ağustos kararını aldı, bu gelişme Müslümanların aleyhine cereyan etmektedir." dedi.

Müslüman hakların bir araya gelerek güçlenmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Adalet, hasımlarımız için de adalet olacaktır. Bu değerler sadece memleketlerimiz için değil tüm dünya içindir. İslam aleminin dağınıklığının bu seviyeye ulaştığı bir dönemi hatırlamıyoruz. Keşmir açık hava hapishanesidir, insanlar sokağa çıkamıyor, uluslararası yardım kuruluşları da Keşmir'e giremiyor. İslam örgütü bugün ayağa kaldırılmayacak da ne zaman ayağa kaldırılacak, D-8'ler bir an önce faaliyete geçirilmelidir. Bir araya geleceğiz ve sonra da güçlerimizi birleştireceğiz."

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü de Filistin, Arakan, Moro, Keşmir örneklerini vererek, İslam ülkelerinin yer aldığı coğrafyalarda halkların zulüm gördüğünü söyledi.

Köylü, "Biz nerede bir zulüm varsa oradaki olaylara bigane kalamayız, koskoca bir halk zulme maruz kalmışsa sessiz kalamayız, sebebi imanımızın bize yüklediği bir sorumluluktur." dedi.

Öte yandan dernek merkezinde "Cammu Keşmir İnsan Hakları İhlalleri Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Kaynak: AA