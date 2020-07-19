Keşmirliler, "Pakistan'a Katılım Günü"nün 73. yıl dönümünü kutladı
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Keşmirliler, "Pakistan'a Katılım Günü"nün 73. yıl dönümünü kutladı

Pakistan ile ülkenin Azad Cammu ve Keşmir bölgesi genelinde Keşmirliler, "Pakistan'a Katılım Günü"nün 73. yıl dönümünü kutladı.

Keşmirliler,
19.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:23

Pakistan ile ülkenin Azad Cammu ve Keşmir bölgesi genelinde Keşmirliler, "Pakistan'a Katılım Günü"nün 73. yıl dönümünü kutladı.

Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nın (LoC) her iki tarafından Keşmirlilerin katıldığı kutlamalarda, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birkaç miting ve konferans dışında önemli bir etkinlik düzenlenmedi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinden gelen yüzlerce kişi, Azad Cammu ve Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'da miting düzenleyerek, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak kendi geleceklerini belirleme hakkı için mücadelelerini sürdürme sözü verdi.

Keşmirliler, "Pakistan'a Katılım Gününde", İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak Ağustos 1947'de bağımsızlıklarını ilan etmesinden yalnızca birkaç hafta önce 19 Temmuz 1947'de, birçok Keşmirli grup tarafından, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgenin Pakistan'a katılmasından yana tavır alan bir önergenin kabul edilmesini kutluyor.

Pakistan Başbakanı Han'dan destek

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Keşmirlerin kendi kaderlerini tayin için haklı mücadelesine" ülkesinin uzun zamandır verdiği desteği yineledi.

Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bugün, Keşmirlerin Pakistan'a katılım kararını kabul ettiği gün olan tarihi Pakistan'a Katılım Günü'nü kutluyoruz. Keşmir halkına olan bağlılığımızı ve kendi kaderlerini tayin için verdikleri mücadelelerinde onlarla birlikte olduğumuzu tekrar teyit ediyoruz. Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNSC) ve uluslararası hukuk tarafından tanınmaktadır. Hindistan'ın işgali altındaki Cammu ve Keşmir'deki Hindutva üstünlüğünü savunan Hint hükümetinin acımasız ve yasa dışı eylemlerine karşı mücadele ederlerken Keşmirler için adalet mücadelesine devam edeceğiz. Adaletin galip geleceğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar, "işgal altındaki Keşmir" halkının, Hindistan'dan bağımsızlığını kazanmak için eşi görülmemiş fedakarlıklarda bulunduklarını söyledi.

Pakistan'ın, Keşmir halkı için umut merkezi olduğunu belirten Haydar, "Güçlü ve istikrarlı bir Pakistan, işgal altındaki Keşmir'in kurtuluşu için daha büyük bir garantidir." dedi.

Haydar, "İşgal altındaki Keşmir'in Hint boyunduruğundan kurtulacağı ve topyekün Pakistan'a katılacağı hayalinin gerçekleşeceği gün çok da uzak değil." yorumunu yaptı.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, "prenslik" şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Maharaja Hari Singh, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı ise karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. Savaş, Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğunda 1 Ocak 1949'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi.

Ateşkes anlaşmasına göre, iki ülke bölgedeki askerlerini geri çekecek ve Keşmir'in geleceği BM gözetimindeki halkoyuyla belirlenecekti. Hindistan, ateşkes anlaşmasına uymayı reddederek Keşmir'den askerlerini geri çekmedi ve kontrol altına aldığı bölgeleri "Cammu Keşmir" adı altında kendine bağladı.

Pakistan ise kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

2 ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA

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