Keşmirli Müslümanlar Hazreti Muhammed'e hakarete varan ifadeler içeren videoyu protesto etti Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bir Hintlinin Hazreti Muhammed'e hakarete varan ifadeler kullandığı videonunun sosyal medyada yayınlanması üzerine protesto gösterileri düzenlendi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bir Hintlinin Hazreti Muhammed'e hakarete varan ifadeler kullandığı videonunun sosyal medyada yayınlanması üzerine protesto gösterileri düzenlendi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, Cammu Keşmir'in Lolab, Reasi, Thathri, Doda ve Baderwah yörelerinde gösteriler yapıldığını açıklarken, polisin sosyal medyada paylaşılan videoyla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Hükümetin, geçmişte ayaklanmalara sahne olan Kishtwar bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiği de kaydedildi.

Geçen cuma namazından sonra halktan barışçıl gösteriler düzenlemelerini isteyen bölge müftüsü Nasır, "Hiçbir Müslüman Peygamber'e hakaret edilmesine tahammül edemez. Suçlular, önleyici hukuk çerçevesinde gözaltına alınmalı ve katı biçimde cezalandırılmalıdır. Sözleri huzuru bozma potansiyeline sahiptir." diye konuştu.

Emniyet müdürü Mukesh Singh de tartışmalı videoda görülen 3'üncü kişinin arandığını belirterek, "İnsanlara, toplumsal dirliğe zarar verecek videoyu paylaşmaktan vazgeçmeleri çağrısı yapıyorum. Polis, topluluklar arasında gerilimler yaratan bu kişilere asla müsamaha göstermeyecektir. Polis böyle insanlara karşı sert biçimde eyleme geçecektir." ifadesini kullandı.

Singh, videoyu sosyal medyada paylaşanlara yönelik de sert eylem uyarısında bulundu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA