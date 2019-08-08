Keşmir krizinde ABD, Hindistan ve Pakistan'ın "doğrudan diyaloğundan" yana

Keşmir krizinde ABD, Hindistan ve Pakistan'ın "doğrudan diyaloğundan" yana

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hindistan ve Pakistan arasında "direk diyaloğu desteklediğini" açıkladı. ABD Dışişlerinden bir sözcü "Keşmir konusunda ABD Hindistan ve Pakistan arasında direk diyaloğu destekliyor." dedi.

08.08.2019 09:28
Keşmir krizinde ABD, Hindistan ve Pakistan'ın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hindistan ve Pakistan arasında "doğrudan diyaloğu desteklediğini" açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı "Keşmir konusunda ABD, Hindistan ve Pakistan arasında direk diyaloğu destekliyor." dedi.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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