Keşmir krizi: Sınıflar boş kaldı, bin kişilik okula 1 kişi gitti
Hindistan'ın Keşmir eyaletinin ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından bölgede yaşanan kısıtlamalar ve askeri müdahale sonrası okullar yeniden açılmasına rağmen sınıflar boş kaldı. 1000 öğrenci kapasiteli Presentation Convent Higher Ortaokuluna hafta başında sadece 1 öğrenci geldi.
Hindistan'ın Keşmir eyaletinin ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından bölgede yaşanan kısıtlamalar ve "askeri müdahale" sonrası okullar yeniden açılmasına rağmen sınıflar boş kaldı.
Eyaletin Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Srinagar şehri ve Cammu ve Keşmir bölgesinde 190 ilkokul yeniden açılırken, ailelerin büyük bir kısmı güvenlik eksikliği sebebiyle çocuklarını eğitim kurumlarına göndermedi. Bin öğrenci kapasiteli Presentation Convent Higher Ortaokulu'na hafta başında sadece 1 öğrenci gelirken, güvenli bir mahallede bulunan Burn Hall okuluna öğretmenler dışında hiçbir öğrenci gitmedi. Euronews.com'da Görüntüle