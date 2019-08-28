Keşmir krizi: Pakistan'dan hava sahasını Hindistan'a kapatma çalışması

Keşmir krizi: Pakistan'dan hava sahasını Hindistan'a kapatma çalışması

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı. Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü kaldırmasıyla Pakistan ile uzun yıllardır devam eden diplomatik kriz yeniden patlak verdi

28.08.2019 01:30
Keşmir krizi: Pakistan'dan hava sahasını Hindistan'a kapatma çalışması

Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü kaldırmasıyla Pakistan ile uzun yıllardır devam eden diplomatik kriz yeni bir aşamaya taşındı.


Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com
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