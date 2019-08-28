Keşmir krizi: Pakistan'dan hava sahasını Hindistan'a kapatma çalışması

28.08.2019 01:30

Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü kaldırmasıyla Pakistan ile uzun yıllardır devam eden diplomatik kriz yeni bir aşamaya taşındı.



Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com