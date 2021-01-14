Keşmir Kontrol Hattı'ndaki çatışmada 1 Pakistan askeri öldü
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Keşmir Kontrol Hattı'ndaki çatışmada 1 Pakistan askeri öldü

14.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:03
Keşmir Kontrol Hattı'ndaki çatışmada 1 Pakistan askeri öldü

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hint birliklerinin kontrol hattının Deva Sektör bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın söz konusu ateşkes ihlaline anında karşılık verdiği, çıkan çatışmada 1 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan ateşkes anlaşmasının Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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