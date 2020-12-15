Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 2 asker öldü
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Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 2 asker öldü

15.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:38
Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 2 asker öldü

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada 2 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada 2 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan birliklerinin Bagsar bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan ordusunun söz konusu ateşkes ihlaline anında cevap verdiği ve Hint birliklerine çok sayıda kayıp yaşattığı aktarılırken çatışmada 2 Pakistan askerinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sınır bölgesindeki çatışmalar

İki ülke arasında söz konusu sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor.

9 Aralık'ta Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada 2 Hint ve 2 Pakistan askeri ölmüştü.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan Ateşkes Anlaşması'nın Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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