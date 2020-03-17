Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü
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Hindistan, Pakistan, Güncel

Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü

Pakistan, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) açtığı ateş sonucu bir askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

17.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:32
Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü

Pakistan, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) açtığı ateş sonucu bir askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan askerlerinin Kontrol Hattı'nda ateş açması sonucu iki taraf arasında çatışma çıktığı belirtildi.

"Hindistan ordusuna bağlı birlikler, Kontrol Hattı'ndaki Shahkot Bölgesi'nde herhangi bir tahrik söz konusu olmaksızın ağır silahlarla ateş açtı." ifadesine yer verilen açıklamada, çatışmada, Pakistan askeri Sepoy Wajid Ali'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir kontrolünde tuttuğu Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'nci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i 2 birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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