Keşmir Kontrol Hattı'nda açılan ateşte 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti
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Keşmir Kontrol Hattı'nda açılan ateşte 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti

Pakistan, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) açtığı ateş sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Keşmir Kontrol Hattı'nda açılan ateşte 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti
21.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:51

Pakistan, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) açtığı ateş sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan sınır güçlerini, sınırın Pakistan tarafındaki sivilleri hedef almakla suçladı ve Hindistan tarafından "rastgele" açılan ateş sonucu kendi kontrollerindeki Azad Cammu ve Keşmir'de 13 yaşındaki bir kızın öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ordudan yapılan açıklamada, "Hindistan ordusu birlikleri dün gece sivil halkı hedef alarak, herhangi bir provokasyon olmaksızın Keşmir Kontrol Hattı boyunca Hajipir ve Bedori bölgelerinde ateşkes ihlali yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Hint birliklerinin rastgele açtığı ateş sonucu, Bedori'nin Mensar köyünde 13 yaşındaki masum bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiğinin, kızın annesinin ve 12 yaşındaki bir çocuğun da ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, Pakistan ordusunun da Hint askerlerine karşılık verdiği bildirildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak 2'ye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, "prenslik" şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı ise karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. 2 ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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