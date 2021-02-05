Keşmir'in dramı "I am Kashmir" şarkısıyla dünyaya duyurulacak

Bugüne kadar "The world is bigger than five", "Don't cry Jerusalem", "Erdoğan a tall man" ve "Kashmir is my name" adlı şarkıları kaleme alan Turgay Evren, 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü'ne özel yazdığı "I am Kashmir" adlı şarkısıyla Keşmir'in dramını dünyaya anlatmayı amaçlıyor.

Şarkıyı Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl haziran ayında yayınlanan ve Della Miles'in seslendirdiği Türkçe adıyla "Keşmir Benim Adım" şarkısından sonra Keşmirlilerden teşekkür ve dua mesajları içeren yüzlerce mesaj aldığını söyledi.

Evren, bu şarkıyla milyonlarca kalbe dokunmayı başardığını dile getirerek, "Şarkı, birçok insanın Hindistan'ın işgal ettiği Keşmir'in acısını duymasını sağladı. Hindistan hükümeti Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı ve 800 binden fazla asker göndererek Keşmir halkına sokağa çıkma yasağı koydu. Küresel salgın, Keşmir halkının yaşadığı tecrit süresini uzattı. Bu arada Keşmir'de insanlar için her yönden işler daha da kötüleşti." dedi.

Bu süreçten sonra Keşmirlilerin çektikleri sıkıntılarla ilgili birçok şey öğrendiğini ve bu hikayeleri daha fazla dünyaya duyurmak adına şarkı yazmaya karar verdiğini dile getiren Evren, şöyle devam etti:

"Türkçe, Urduca ve Keşmirce yayınlanan 'Daimi Bahar', 13 Temmuz Keşmir ve 15 Temmuz Türkiye şehitlerini onurlandırmak içindi. 'Asla İhanet Etmeyeceğiz' isimli diğer şarkı da Arapçaydı ve Filistin ve Keşmir'e adanmıştı. İki şarkı da bütün dünyada yüzlerce, binlerce kişiye ulaştı. Yaptığımız üç şarkının da Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından paylaşılması ve takdir edilmesinden dolayı mutluyum."

"Şarkının mazlum Keşmir'in sesine ses katmasını umuyorum"

Turgay Evren, 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü'ne özel İngilizce sözlerle yazdığı "Ben Keşmir"in adlı şarkıya dair ise "Şimdi Keşmir hakkında çok şey biliyorum. Havalı tabancalar ve kör olan genç insanlar, onlarca yıl eşlerinden haber alamayan yarı dullar, masum insanların canına kasteden sahte çatışmalar. Bir kere daha Keşmirli kardeşlerimin acılarını şarkı sözlerimle göstermek için ilham aldım. Bu benim insan olarak ve Türkiye'den bir kardeşleri olarak görevimdi." ifadelerini kullandı.

Şarkının beste ve düzenlemelerini müzisyen Ali Tolga Demirtaş'ın yaptığını aktaran Evren, şunları kaydetti:

"İsviçre'de yetişen müzisyen Ekrem de bu güzel şarkıya ses verdi. Daha önce de yazdığım şarkılar Ekrem tarafından söylenmiş ve kendi uluslararası programlarında çalmıştı. Ekrem bu şarkıyı yalnızca sesiyle değil, kalbiyle de söyledi. Bu şarkının bestecisi ve aranjörü, Los Angeles'ta yaşayan Ali Tolga Demirtaş ise benim insani bütün şarkılarımın arkasındaki kahraman ve müzik sektöründeki başarımızın mimarı. Bu şarkının da global ölçekte milyonlarca insana dokunmasını ve mazlum Keşmir'in sesine ses katmasını umuyorum."

Twitter'dan 77 binin üzerinde kişinin dinlediği şarkıyı, Prime Minister Office, Government of Pakistan ve Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın partisi PTI gibi resmi hesaplar da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı