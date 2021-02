Keşmir'in dramı "I am Kashmir" şarkısıyla dünyaya duyurulacak

Bugüne kadar "The world is bigger than five", "Don't cry Jerusalem", "Erdoğan a tall man" ve "Kashmir is my name" adlı şarkıları kaleme alan Turgay Evren, 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü'ne özel yazdığı "I am Kashmir" adlı şarkısıyla Keşmir'in dramını dünyaya anlatmayı amaçlıyor.