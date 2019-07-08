Keşmir halkı direnişçi lideri ölümünün 3. yıl dönümünde anıyor

Keşmir halkı, Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Burhan Wani'nin ölümünün 3. yılı sebebiyle iş yerlerini, ofisleri ve okulları kapatma eylemi yaptı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Wani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle Keşmir'deki bağımsızlık yanlısı grupların müşterek topluluğu Ortak Direniş Liderliği (JRL) tarafından bölge halkına "kapatma eylemi" çağrısı yapıldı.

Keşmir halkının çağrıya destek verdiği belirtilirken, çok sayıda mağazanın, iş yerinin, ofisin ve okulun kapalı olduğu kaydedildi. Toplu taşıma hizmetlerinin bir süre askıya alındığı aktarıldı.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinin başkenti Srinagar'da, olası ayaklanmalara karşı hükümetin, barikat sayılarını ve kontrol noktalarını artırdığı ifade edilirken, mobil internet hizmetinin kesildiği bildirildi.

Güvenlik kuvvetlerinin, Burhan Wani'nin memleketi Tral bölgesine giriş ve çıkışları durdurduğu belirtildi.

Parti liderleri ev hapsinde tutuldu

Keşmir'deki direniş liderlerinin birçoğu Hindistan hapishanelerinde bulunurken, Tüm Partiler Hürriyet Konferansı (APHC) liderleri Syed Ali Shah Gilani ve Mirwaiz Umar Farooq, bölgede devam eden Wani'nin ölüm yıl dönümü eylemleri dolayısıyla ev hapsinde tutuldu.

Wani'ye Pakistan'da anma

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Wani'nin ölümü sonrası gerçekleşen eylemlere ilişkin, "kapatma" ve "kendi kaderini belirleme mücadelesinin, Hindistan'ın vahşiliğine rağmen devam ettiğini" söyledi.

Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde, Wani'ye saygı gösterme ve Keşmir halkının mücadelesini destekleme adına konferans ve seminerler düzenlendiği kaydedildi.

Wani'nin ölümü sonrası bölgede tansiyon yükselmişti

Keşmirli direnişçi 21 yaşındaki Burhan Wani'nin, 8 Temmuz 2016'da Hindistan kuvvetleriyle girdiği çatışma sırasında öldürülmesinin ardından bölgede 5 ay süren büyük çaplı eylemler yapılmıştı.

Yaklaşık 100 sivilin Hindistan güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü gösterilerde, 10 bin kişi yaralanırken, binlerce kişi ise hapsedilmişti.

Yaralanan yaklaşık 4 bin kişinin güvenlik güçlerinin ateşi sonucu kör kaldığı kaydedilmişti. Öte yandan, gösteriler sırasında 2 polis memuru öldürülmüştü.

Kaynak: AA