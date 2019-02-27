Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor – Pakistan Hava Sahasını Kapattı (3)

Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükseldi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Pakistan, hava sahasını uçuşa kapattığını duyurdu.

Hint basını, Pakistan savaş uçaklarının Keşmir'de Nowshera bölgesine girdiğini; bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine havalanan Hindistan ordusuna ait bir MiG jetinin düştüğünü duyurdu. Budgam'da gerçekleşen olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği; uçağın düşme nedeninin araştırıldığı duyuruldu.

Yaşanan gelişmeler üzerine Keşmir'deki Srinagar Havalimanı üç saat süre ile uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan havasahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü duyurdu. Ghafoor, bir pilotun gözaltına alındığını duyurdu.

ASİF GHAFOOR: "SAVAŞ POLİTİK BİR BAŞARISIZLIKTIR, HİNDİSTAN BUNU ANLAMAK ÜZERE"

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, düzenlediği basın toplantısında yaşanan gelişmelere dair bilgi verdi. Pakistan'ın savaş taraftarı olmadığının altını çizen Ghafoor, hükumetimiz, ordumuz ve halkımız Hindistan'a her zaman barış mesajları verdi. Barış içinde diyalogla yol alınmasını tekrarladık. Her iki ülkenin de yetenek ve kapasiteleri var ancak savaş politik bir başarısızlıktır, Hindistan bunu anlamak üzere" dedi.

PULWAMA'DAKİ PATLAMA KIRILMA NOKTASI OLDU

14 Şubat'ta Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde, Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse bomba yüklü bir araç ile düzenlenen saldırıda 41 kişi ölmüştü. Saldırının arkasında Pakistan'ın olduğunu ileri süren göstericiler Pulwama'da protesto gösterileri düzenlemişti.

İki ülke arasında yükselen tansiyon dün yeniden yükseldi. Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki 'terör kamplarına' hava operasyonu düzenlediğini; saldırıda çok sayıda miltanın öldürüldüğünü söyledi. Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor ise, "Hint uçakları Muzafarabad bölgesinden sızdı. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili müdahalesi sonrası, uçak bombasını acele bir şekilde Balakot yakınında ormanlık bir alana bıraktı. Kayıp ya da hasar yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA