Keşmir'de Patlama: 18 Yaralı

– Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.

Hint televizyon kanalı NDTV'de yer alan haberde, Keşmir bölgesindeki bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patladığı, en az 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralananların hastaneye sevk edildiği; güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.

Kaynak: DHA