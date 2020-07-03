Keşmir'de öldürülen dedesinin göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki çocuk böyle konuştu
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Keşmir'de öldürülen dedesinin göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki çocuk böyle konuştu

Keşmir'in kuzeyindeki Sopore bölgesinde Hint askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen dedesinin göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki çocuğun yürek burkan yeni görüntüleri yayınlandı.

Keşmir'de öldürülen dedesinin göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki çocuk böyle konuştu
03.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:11

Keşmir'in kuzeyindeki Sopore bölgesinde Hint askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen dedesinin göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki çocuğun yürek burkan yeni görüntüleri yayınlandı. 

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddia edilen Beşir Ahmed'in göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki torununun fotoğrafı, bölgenin ve Pakistan'ın gündemi haline geldi. Dünya gündemine bomba gibi düşen ve dedesinin cansız bedeni üzerindeki fotoğrafıyla dikkat çeken 3 yaşındaki Keşmirli çocuğun ortaya çıkan yeni görüntüleri yürek burktu.

"POLİS ÖLDÜRDÜ DEDEMİ"

Demirören Haber Ajansı muhabirinin bölgeden elde ettiği görünlerde, büyük travma yaşayan küçük çocuğun kendisine sorulan "Dedeni kim öldürdü?" sorusuna ise "Polis ateş açtı ve dedemi öldürdü.Polis öldürdü dedemi" yanıtını verdiği görüldü.

'ÇOCUĞUMUN KIYAFETLERİ DEDESİNİN KANINA BULANDI'

Hayatını kaybeden Beşir Ahmed'in eşi ise, "Onu öldürdüler ve üç yaşındaki torununu cansız bedeninin üzerinde tuttular. Çocuğun kıyafetleri dedesinin kanıyla ıslandı. O bir militan değildi. Sadece çalışandı. Birleşmiş Milletler sesimizi duymalı" diye gözyaşları içerisinde feryat etti. Ahmed'in torununun babası ise "Saat sabah 6 civarında iş için evden çıktılar. Ateş ettiler ve onu öldürdüler. Bunun adı katliam" dedi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Keşmir'in Hindistan kontrolünde bulunan kuzeyindeki Sopore bölgesinde militanlar ile devriye gezen Hint askerleri arasında çıkan çatışma sonucu bir Hint askeri ve bir sivil hayatını kaybetmişti.Çatışma sırasında 3 yaşındaki torunu ile bölgeden geçmekte olan Beşhir Ahmed'in mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

73 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN SORUN

Pakistan ve Hindistan, 1947 yılında bağımsızlıklarını kazandı. Bunun ardından Keşmir'in kime ait olduğu ise iki ülke arasında çözüme kavuşturulamayan bir sorun olarak kaldı. Bu sorun, hala varlığını koruyor ve can kayıplarına neden oluyor.

Kaynak: DHA

Manşet

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