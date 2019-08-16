Keşmir'de neler oluyor? 5 soruda Hindistan-Pakistan krizinin detayları

Keşmir'de neler oluyor? 5 soruda Hindistan-Pakistan krizinin detayları

Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

16.08.2019 09:03
Keşmir'de neler oluyor? 5 soruda Hindistan-Pakistan krizinin detayları

Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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