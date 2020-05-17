Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı
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Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle uzatıldı.

Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı
17.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 23:36

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle uzatıldı.

Azad Cammu ve Keşmir hükümetinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısının bir ayda 50'den 112'ye çıktığı bölgede, 23 Mart-9 Mayıs arası uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı ve ticari hayattaki kısıtlamaların, 18 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı belirtildi.

Kısıtlamaların Ramazan Bayramı boyunca da devam edeceğini belirten Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, toplu taşımanın da durdurulduğunu söyledi.

Azad Cammu ve Keşmir hükümeti sözcüsü Mustafa Beşir Abbasi, 1 Mayıs'a kadar 6 olan başkent Muzafferabad'daki vaka sayısının 17 günde 34'e çıktığını kaydetti.

Belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı ve iş yeri açma yasağının uygulanacağı bölgede, yalnızca eczaneler, marketler ve fırınlar açık tutulacak.

Kısıtlamaların ülke genelinde gevşetildiği 9 Mayıs'ta inşaat, tarım ve ambalaj sanayiinin çalışmasına ve esnafın iş yerlerini saat 17.00'ye kadar açabilmesine izin verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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