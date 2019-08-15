Keşmir'de 'insan hakları ihlali': 10 gündür telefon ve internet bağlantısı yok

15.08.2019 11:17

Hindistan'ın Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması ardından başlayan kısıtlamalar bölge halkında endişeleri artırıyor. İnsan haklarının ihlal edildiği belirtilen ve iletişimin büyük oranda kesildiği Keşmir'deki yakınlarından haber alamayanlar kaygılı.

Hindistan tarafından özel statüsü kaldırılan ve sonrasında bölgede yaşayanların iletişim ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığı Keşmir'de 10 gündür telefon ve internet bağlantısı yok. Euronews.com'da Görüntüle