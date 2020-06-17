Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte 4 sivil öldü
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Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte 4 sivil öldü

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de Hint askerleri tarafından açılan ateşte 4 sivilin öldüğü bir sivilin de yaralandığı bildirildi.

Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte 4 sivil öldü
17.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:05

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de Hint askerleri tarafından açılan ateşte 4 sivilin öldüğü bir sivilin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan tarafından açılan ateş sonucu Azad Cammu Keşmir'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği 1 kişinin de yaralandı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan tarafından herhangi bir provokasyon olmadan Hindistan ordusunun ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, Pakistan ordusunun da Hint askerleri tarafından açılan ateşe karşılık verdiği bildirildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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