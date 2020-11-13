Keşmir'de Hindistan'dan havan topu saldırısı: 5 ölü
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Keşmir'de Hindistan'dan havan topu saldırısı: 5 ölü

13.11.2020 22:22 | Son Güncelleme: 13.11.2020 22:26
Keşmir'de Hindistan'dan havan topu saldırısı: 5 ölü

Pakistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC), Hindistan ordusunun yaptığı havan saldırısı sonucu 1'i asker, 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC), Hindistan ordusunun yaptığı havan saldırısı sonucu 1'i asker, 5 kişi hayatını kaybetti. Pakistan açılan karşı ateş sonucu 10 Hint askerinin öldüğünü duyurdu.

Pakistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan ordusunun yaptığı havan topu saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), saldırıda 4'ü sivil ve 1 askerin hayatını kaybettiğini,12 sivilin ve 5 askerin de yaralandığını açıkladı. ISPR, Pakistan'ın saldırıya karşılık verdiğini ve 10 Hint askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Keşmir Parlamento Komisyonu Başkanı Şehriyar Afridi, Hindistan'ın saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın korkak ordusu LoC'de sivilleri hedef alıyor. Sivilleri hedef almak savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

- Pakistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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