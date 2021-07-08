Keşmir'de direnişçi olduğundan şüphelenilen 6 kişi Hindistan ordusu tarafından öldürüldü

Keşmir'de Hindistan hükümet güçleri tarafından düzenlenen bir dizi operasyonda direnişçi olduğundan şüphelenilen altı kişi öldürüldü.

Keşmir'de Hindistan hükümet güçleri tarafından düzenlenen bir dizi operasyonda direnişçi olduğundan şüphelenilen altı kişi öldürüldü.

Hindistan ordusu, bugün erken saatlerde Keşmir'in güneyindeki Pulwama ve Kulgam bölgelerinde Hint askerleriyle iki ayrı silahlı çatışmada direnişçi olduğu şüphesiyle dört kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışma bölgelerinde iki tüfek ve iki tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada da dün kuzeybatı Handwara bölgesinde direnişçilerin üst düzey yetkililerinden Mehraj-ud-din Halwai'nin askeri güçler tarafından ele geçirildiği ve Halwai'nin askerleri bir sığınağa götürmesinin ardından çatışmada öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

Açıklamada, Halwai'nin sığınakta "gizli olan AK-47 tüfeğini aldığı, arama ekibine ayrım gözetmeksizin ateş açmaya başladığı ve bunun karşılıklı çatışmaya yol açtığı" bilgisine yer verildi. Polis, Halwai'nin birkaç polis ve bölge yetkilisini öldürmekten arandığını söyledi.

Hindistan ordusu, dün ayrıca Pakistan kontrolündeki bölgeden Keşmir'in Hindistan tarafına sızan bir şüphelinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

Bu, iki ülkenin sınır bölgesindeki gerginliği azaltan 2003 ateşkes anlaşmasını yeniden onayladığı 25 Şubat'tan bu yana kayıtlara geçen ilk olay oldu.

Keşmir meselesi

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekildi. O dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların sonunda geçici ateşkesle Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım da Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı