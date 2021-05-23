Keşmir'de çilek hasadı yapan çiftçiler, koronavirüs kısıtlamalarından endişeli
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Keşmir'de çilek hasadı yapan çiftçiler, koronavirüs kısıtlamalarından endişeli

Anadolu Ajansı / Imran Shah - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çilek hasadından detaylar Çiftçi Muhammed Amin ile röportaj Çiftçi Manzoor Ahmad ile röportaj Toplanan çileklerin paketlenmesi HİNDİSTAN - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki çiftçiler çilek hasadına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çilek hasadından detaylar

Çiftçi Muhammed Amin ile röportaj

Çiftçi Manzoor Ahmad ile röportaj

Toplanan çileklerin paketlenmesi

HİNDİSTAN - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki çiftçiler çilek hasadına başladı. Sezonun ilk mahsullerini toplayan çilek yetiştiricileri, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle hasadı gerçekleştirilen ürünlerin satışının zorlaşacağından endişe ediyor.

Keşmir'de çilek hasadı yapan çiftçiler, koronavirüs kısıtlamalarından endişeli
Keşmir'de çilek hasadı yapan çiftçiler, koronavirüs kısıtlamalarından endişeli
Keşmir'de çilek hasadı yapan çiftçiler, koronavirüs kısıtlamalarından endişeli
Keşmir'de çilek hasadı yapan çiftçiler, koronavirüs kısıtlamalarından endişeli

Kaynak: Anadolu Ajansı / Imran Shah

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