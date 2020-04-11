Keşmir'de 6 sivil Hint ordusunun top atışları nedeniyle yaralandı
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Hindistan, Pakistan, Güncel

Keşmir'de 6 sivil Hint ordusunun top atışları nedeniyle yaralandı

Pakistan ordusu, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan kontrolündeki bölgesine Hindistan tarafından yapılan top atışı sonucu ikisi çocuk 6 sivilin yaralandığını açıkladı.

11.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:22
Keşmir'de 6 sivil Hint ordusunun top atışları nedeniyle yaralandı

Pakistan ordusu, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan kontrolündeki bölgesine Hindistan tarafından yapılan top atışı sonucu ikisi çocuk 6 sivilin yaralandığını açıkladı.

Ordu sözcüsü Babar İftihar yaptığı açıklamada Kontrol Hattı'nın Nikial bölgesindeki sivillerin Hint ordusu tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını iddia etti.

İki ülke arasında 2003'te yapılan ateşkesin ihlal edildiğini belirten İftihar, yaralanan sivillerin Mohra köyü sakinleri olduğunu bildirdi.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han sosyal medya hesabından top atışı yapılan bölgelere ilişkin görüntüler paylaşarak, "Küresel pandemi bile Hint ordusunun saldırgan ruh halini değiştirmemiş. Azad Cammu Keşmir'de salgına karşı önlemlere konsantre olmuşken işgalci Hint ordusunun da Cammu Keşmir'de aynısını yapmasını istiyoruz. Bunun yerine ateşkesi ihlale konsantre olmuş durumdalar." açıklamasında bulundu.

AA muhabirine konuşan Hindistan ordusu sözcülerinden Rajesh Kalia sivilleri vurdukları şeklinde iddiaları reddederek Pakistan ordusunun ateşkes ihlali yaparak Hindistan kontrolündeki bölgede sivilleri vurduğunu, kendilerinin karşılık vererek askeri noktaları hedef aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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