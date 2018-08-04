Keşmir'de 5 Direnişçi Öldürüldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 5 direnişçinin öldürüldüğü bildirildi.

Polis, Shopian bölgesinde bir mahalleyi güvenlik kordon altına aldığını ve çıkan çatışmada 5 direnişçinin öldürüldüğünü açıkladı.

Çatışmanın ardından bölgede gösteri düzenleyen ve direnişçilere destek vermek isteyen yüzlerce vatandaşı dağıtmak isteyen polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve uyarı ateşi açtığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesinde 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Bu arada Cammu Keşmir'de Hint milletvekili Faruk Abdullah'ın evine girmeye çalıştığı iddia edilen bir gencin korumalar tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Bölgede dün de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi ölmüştü.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.