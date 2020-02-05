Keşmir Dayanışma Günü kutlandı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Keşmir Dayanışma Günü kutlandı - Haber

Keşmir Dayanışma Günü kutlandı

Keşmir sorununa dikkat çekmek el ele tutuşan insanlardan detaylar Slogan atılması detaylar KEŞMİR - Pakistan'da 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

05.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:34
Keşmir Dayanışma Günü kutlandı

Keşmir sorununa dikkat çekmek el ele tutuşan insanlardan detaylar

Slogan atılması detaylar

KEŞMİR - 'da 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

"Keşmir Dayanışma Günü"

Pakistan'da 5 Şubat, 70 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için 1989 yılında "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edilmişti.

"Keşmir Dayanışma Günü" çerçevesinde, Hint yönetimi altında bulunan Keşmir halkıyla dayanışma gösterilirken, kendi kaderlerini tayin etme hakkı için verdikleri mücadelenin desteklenmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi ve sivillerin anılmasına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca dünya genelinde Keşmir kültürünün tanıtımına ilişkin etkinlikler yapılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Keşmir Dayanışma Günü kutlandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler