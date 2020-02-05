: Keşmir Dayanışma Günü kutlandı

05.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:34

Keşmir sorununa dikkat çekmek el ele tutuşan insanlardan detaylar

Slogan atılması detaylar

KEŞMİR - Pakistan'da 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

"Keşmir Dayanışma Günü"

Pakistan'da 5 Şubat, 70 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için 1989 yılında "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edilmişti.

"Keşmir Dayanışma Günü" çerçevesinde, Hint yönetimi altında bulunan Keşmir halkıyla dayanışma gösterilirken, kendi kaderlerini tayin etme hakkı için verdikleri mücadelenin desteklenmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi ve sivillerin anılmasına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca dünya genelinde Keşmir kültürünün tanıtımına ilişkin etkinlikler yapılıyor.

Kaynak: AA

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