Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler
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Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Saruhan Bey İlim Kültür ve Eğitim Vakfı binasının balkonundan geçen 3 asırlık kızıl çam ağacı görenleri hayrete düşürüyor.

14.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:56

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Saruhan Bey İlim Kültür ve Eğitim Vakfı binasının balkonundan geçen 3 asırlık kızıl çam ağacı görenleri hayrete düşürüyor. 2004 yılında inşasına başlanan binanın ağaca zarar verilmemesi amacıyla o dönemde imar planı değiştirilirken, ağacın bugünkü hali ise drone ile görüntülendi.

Manisa'da faaliyet gösteren Saruhan İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın balkonundan geçen 335 yıllık kızıl çam ağacı görenleri hayrete düşürüyor. Binanın balkonlarından geçerek, teras katına kadar yükselen 3 asırlık çam ağacını gören vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 2004 yılında vakıf binasının temellerinin atılacağı çamlık alanı inceleyen vakıf yetkilileri, arazi üzerinde bulunan çam ağaçlarının kesilmesine rıza göstermeyerek örnek bir davranışa imza attı. Ağaçların kesilmesi yerine hazırlanan projeyi ve imarı değiştiren vakıf, bugün sadece Türkiye'nin değil belki de dünyanın doğaya en saygılı projelerinden birini hayata geçirmiş oldu. Çam ağaçlarına dokunulmadan binanın nasıl yapılacağı konusunda yapılan uzun planlamaların neticesinde, ağacın dallarının binayı balkon kısımlarından delip geçtiği bir proje hazırlandı. Kısa sürede tamamlanan bina, doğaya zarar vermeden de insanoğlunun yaşam alanı oluşturabileceği ispat edildi.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLER OLUYOR"

Binanın inşası sırasında alan içerisinde yer alan ağaçların kesilmesine gönüllerinin razı olmadığını belirten Manisa Saruhan Bey İlim Kültür ve Eğitim Vakfı kurucularından İbrahim Okşaş "Bu binayı yapmaya karar verdiğimizde baktık ki imar planını yol boyuna veriyorlar. Fakat binayı o plana göre yaparsak 4 tane eski çam ağacını kesmek zorunda kalıyorduk. Belediyeye gidip İmar İşleri Müdürlüğünden rica ettik. Onlar da uzman bir ekip gönderdiler. Gelen ekip de bizi haklı gördü. 'Yaşlı ve büyük çam ağaçlarını kesmemek lazım' diyerek imar planını geriye aldılar. Biz de ona göre binamızın planını yaptık. Ondan sonra bu gördüğünüz tablo ortaya çıktı. Orada bir kolonu iptal edip duvarı daha da geriye çektik ki ağaç binanın içerisinden geçebilsin diye" dedi.

Ağacın hayatına önem verdiklerini belirten Okşaş, "Bu ağacın hayatına verdiğimiz önemi gösteriyor. Kızılçam türü bir ağaç. Uzmanların o dönemde yaptığı tespite göre 325 yıllık olduğu belirlendi. Şu an ağacımız 335 yaşında. Biz de onun bakımını yaparak, muhafaza etmeye çalışıyoruz. Görenler bakmadan geçemiyor, bizden fotoğraf çektirmek için izin isteyenler oluyor. Böyle ağacı koruyup muhafaza ettiğimiz için teşekkür ediyorlar" diye konuştu.

"BİZİM ANLAYIŞIMIZA GÖRE HER HAYATA SAYGI GÖSTERMEMİZ LAZIM"

Her türlü yaşama saygı gösteren bir anlayışla binayı yaptıklarını belirten Okşaş, "Bizim anlayışımıza göre her hayata saygı göstermemiz lazım. Bu insan hayatı da olabilir, hayvan ve bitki de olabilir. Hepsinin hayatı bizler için değerli. Bunlara hayat verinin yüzünden hayatları kıymetli" ifadelerini kullandı.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın - Ersan Erdoğan/İHA)

Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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