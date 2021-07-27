Kesmeye kıyamadıkları ağaç yol ortasında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kesmeye kıyamadıkları ağaç yol ortasında kaldı

Kesmeye kıyamadıkları ağaç yol ortasında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta gerçekleştirilen bir proje kapsamında kesmeye kıyılamayan ağaç yol ortasında kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Sivas'ta gerçekleştirilen bir proje kapsamında kesmeye kıyılamayan ağaç yol ortasında kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Sivas Valiliği tarafından kent merkezi Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesine proje kapsamında Sanayi Mektebi müzesi yapıldı. Müzenin bulunduğu alanda Belediye ekipleri Valilik tarafından planlanan doğrultuda çevre düzenlemesi yaptı. Çalışmalar sırasında bir ağaca zarar verilmedi. Kesilmeyen ağaç ise yol ortasında kaldı. Yol ortasında bulunan tek ağaç ilginç bir görüntü oluştururken vatandaşların ise dikkatini çekiyor.

"BU DOĞAYI KORUMA ADINA GÜZEL BİR ŞEY"

Çağrı Çoban, "Bildiğim kadarıyla buraya müze yapıldı. Buradaki ağacı kesmemişler ekipler. Bu doğayı koruma adına güzel bir şey. Bence hoş bir davranış bayağı da ilgi çekici. Çok ilginç de bir görüntüsü var çünkü ben başka bir yerde görmedim böyle bir şey. Ağaçlarımıza zarar vermeyelim, kesmeyelim. Onlar da bir canlı sonuçta" dedi.

Battal Karakuş ise, "Yolun ortasında bir ağaç var. Yaşlıda değil. Kesmemişler ağacı. Bence güzel bir davranış" dedi.

(Demet Karakuş/İHA)

Kesmeye kıyamadıkları ağaç yol ortasında kaldı
Kesmeye kıyamadıkları ağaç yol ortasında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fazıl Küçük İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Fatma Girik Demet Akalın Seren Serengil
Spor Diego Muslera Eda Erdem Burak Elmas Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kesmeye kıyamadıkları ağaç yol ortasında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:18:46. #1.15#

title