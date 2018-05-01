Karpuzdan Kilo Kilo Eroin Çıktı

Karpuzdan Kilo Kilo Eroin Çıktı

Van Emniyeti tarafından yapılan aramalarda kamyon dorsesinde yüklü olan karpuzların içinden 126 paket halinde 65 kilo eroin çıkması büyük şaşkınlık yarattı.

Van'da içleri boşaltılan karpuzlara zulalanmış 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

KARPUZLARDAN EROİN ÇIKTI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gevaş karayolu üzerinde şüphe üzerine çekici ve dorsesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da katıldığı aramada, aracın dorsesinde yüklü karpuzların içerisine zulalanmış 126 paket halinde toplam 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ettiği bildirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

1 Ocak - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan 61 operasyonda ise toplam 1 ton 856 kilo 263 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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YORUMLAR (29)

  • VİCTOR:
    vay be insaat kalası su borusu yedek lasdık derken karpuzun icinede girmis yakında salatalık yumurtanın icinde duyarız
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    MİSVİR: Normal yumurtayı bilmemde oyuncak yumurtaya girdi
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  • KULU LU AKİLHOCASİ:
    Arkadaslar bu islere okadar göz yumanlar varki yakalanan devede kulak ama dogruyu konusacak delikanli yok malesef
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  • OKTAY KİRİK:
    bunlarda para bitmez devlette polis bitmez yapın yakalasınlar hayat larını icerde gecirsinler
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