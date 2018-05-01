Karpuzdan Kilo Kilo Eroin Çıktı
Van Emniyeti tarafından yapılan aramalarda kamyon dorsesinde yüklü olan karpuzların içinden 126 paket halinde 65 kilo eroin çıkması büyük şaşkınlık yarattı.
Van'da içleri boşaltılan karpuzlara zulalanmış 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
KARPUZLARDAN EROİN ÇIKTI
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gevaş karayolu üzerinde şüphe üzerine çekici ve dorsesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da katıldığı aramada, aracın dorsesinde yüklü karpuzların içerisine zulalanmış 126 paket halinde toplam 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ettiği bildirildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
1 Ocak - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan 61 operasyonda ise toplam 1 ton 856 kilo 263 gram eroin maddesi ele geçirildi.
YORUMLAR (29)
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vay be insaat kalası su borusu yedek lasdık derken karpuzun icinede girmis yakında salatalık yumurtanın icinde duyarızCevap Yaz Yayından KaldırMİSVİR: Normal yumurtayı bilmemde oyuncak yumurtaya girdiYayından Kaldır
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Arkadaslar bu islere okadar göz yumanlar varki yakalanan devede kulak ama dogruyu konusacak delikanli yok malesefCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bunlarda para bitmez devlette polis bitmez yapın yakalasınlar hayat larını icerde gecirsinlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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bunları hadım etcenCevap Yaz Yayından Kaldır