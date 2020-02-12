Kesme çiçek üreticilerine Sevgililer Günü dopingi

12.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:06

Türkiye'nin en büyük karanfil üretim merkezi Antalya'da, Sevgililer Günü dolayısıyla karanfil satışlarında patlama yaşandı. 27 ülkeye ihraç edilen 60 milyon dal kesme çiçekte kırmızı karanfil başı çekti.



Antalya'da örtü altında üretilen kesme çiçekler, 14 Şubat Sevgililer Günü için Avrupa ülkelerine gönderildi. 27 ülkeye gönderilen çiçeklerde ağırlıklı olarak kırmızı karanfil tercih edildi. Sevgililer Günü kapsamında yurt dışına 6,5 milyon dolarlık 60 milyon dal, iç piyasaya ise 5 milyon dolarlık 50 milyon dal kesme çiçek gönderildi.



Sektör için en önemli günlerden birinin Sevgililer Günü olduğunu belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, iç ve dış piyasaya yönelik hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.



Avrupa ülkelerine tırların ulaştığını eksik kalan yerlere de uçakla gönderim yaptıklarını kaydeden Yılmaz, "27 ülkeye 60 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu. Bunun da parasal değeri 6,5 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.



"Kırmızı karanfile büyük ilgi"



Sezona sektörün iyi başlayamadığına değinen İsmail Yılmaz, "Ama Sevgililer Günü iyi geldi. Bu günde de en önemli rengimiz kırmızı oldu. Hollanda başta olmak üzere, İngiltere, Almanya,Ukrayna ve Romanya gibi ülkelere yoğun ihracat yaptık. Sektör 2019 yılını 107 milyon dolarlık ihracatla sezonu kapattı. Bu rakam bugüne kadar ulaştığımız en büyük rakam. İç pazarda bu yıl yoğun talep oldu. Karanfil yine iç piyasada da başı çekti. 50-60 milyon dal çiçekle, 5 milyon dolarlık gelir elde edilecek."diye konuştu.



"Yüz güldürüyor"



Yılda özel günler dahil 600 milyon dal çiçek ihracatı yaptıklarını kaydeden İsmail Yılmaz, bu özel günler üreticiye doping etkisi yaptığını sözlerine ekledi. Yılmaz, geride kalan iki ayda kesme çiçek sektörünü yüzlerinin güldüğünü sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA