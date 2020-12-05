Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor

05.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:29
Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor

Türkiye'nin örtü altı üretiminin önemli merkezlerinden Antalya'nın Aksu ilçesinde, kesme çiçek yetiştiriciliği aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin örtü altı üretiminin önemli merkezlerinden Antalya'nın Aksu ilçesinde, kesme çiçek yetiştiriciliği aralıksız devam ediyor. Kesme çiçek üreticisi Hayrettin Özçakı, "Rusya ve İtalya'nın yanı sıra dünyaca çiçekleri ile ünlü bilinen Hollanda'ya kesme çiçek ihraç ediyoruz. Pandemi dönemi, uzun zaman sonra kesme çiçek üreticilerine, ihracattan dolayı kazanç sağladı" diye konuştu.

Aksu ilçesinde 40 dekarlık alanda karanfil ve kesme çiçek üretimi yapan Özçakı, 12 yıl önce girdiği sektörde 3 yıl önce başladığı şakayıkın ihracatına da başladı. 30 dekar serada karanfil ve 10 dekar serada ise şakayık eken Çakıcı, "Şakayık üretimine 3 yıl önce başladık. Her yıl haziran ayında dikim yapıyoruz, 2 ay sonra ürün almaya başlıyoruz ve ertesi yılın Haziran ayında hasadı tamamlıyoruz. Bu işlem bir sonraki yıl aynı şekilde devam ediyor" dedi.

"Milyonlarca dal çiçek, çiçeğin merkezi Hollanda'ya gidiyor"

Her yıl 5 milyon dal karanfil ve 2 milyon dal şakayık hasat ettiklerini kaydeden Özçakı, "Satışlarımızın tamamı yurt dışına gidiyor. Rusya ve İtalya'nın yanı sıra dünyaca çiçekleri ile ünlü bilinen Hollanda'ya kesme çiçek ihraç ediyoruz. Pandemi dönemi, uzun zaman sonra kesme çiçek üreticilerine, ihracattan dolayı kazanç sağladı diyebilirim" diye konuştu.

Dal çiçek satışlarını, yurt dışına 35-40 kuruştan, yurtiçine ise 25 kuruştan yaptığını ifade eden Özçakı, 25 çeşit ve renkte dünyaya kesme çiçek ihraç ederek, ekonomiye katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor
Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor
Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor
Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor
Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pandemiye rağmen ihracat rakamları tırmanışını sürdürüyor
Pandemiye rağmen ihracat rakamları tırmanışını sürdürüyor
Türkiye'nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı
Türkiye'nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı
KAHRAMANMARAŞ - 134 ülkeye 446 milyon dolarlık tekstil ihracatı
KAHRAMANMARAŞ - 134 ülkeye 446 milyon dolarlık tekstil ihracatı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Caner Cindoruk Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Şehit Aralık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 09:31:08. #1.15#
title