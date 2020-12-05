Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor

Türkiye'nin örtü altı üretiminin önemli merkezlerinden Antalya'nın Aksu ilçesinde, kesme çiçek yetiştiriciliği aralıksız devam ediyor. Kesme çiçek üreticisi Hayrettin Özçakı, "Rusya ve İtalya'nın yanı sıra dünyaca çiçekleri ile ünlü bilinen Hollanda'ya kesme çiçek ihraç ediyoruz. Pandemi dönemi, uzun zaman sonra kesme çiçek üreticilerine, ihracattan dolayı kazanç sağladı" diye konuştu.

Aksu ilçesinde 40 dekarlık alanda karanfil ve kesme çiçek üretimi yapan Özçakı, 12 yıl önce girdiği sektörde 3 yıl önce başladığı şakayıkın ihracatına da başladı. 30 dekar serada karanfil ve 10 dekar serada ise şakayık eken Çakıcı, "Şakayık üretimine 3 yıl önce başladık. Her yıl haziran ayında dikim yapıyoruz, 2 ay sonra ürün almaya başlıyoruz ve ertesi yılın Haziran ayında hasadı tamamlıyoruz. Bu işlem bir sonraki yıl aynı şekilde devam ediyor" dedi.

"Milyonlarca dal çiçek, çiçeğin merkezi Hollanda'ya gidiyor"

Her yıl 5 milyon dal karanfil ve 2 milyon dal şakayık hasat ettiklerini kaydeden Özçakı, "Satışlarımızın tamamı yurt dışına gidiyor. Rusya ve İtalya'nın yanı sıra dünyaca çiçekleri ile ünlü bilinen Hollanda'ya kesme çiçek ihraç ediyoruz. Pandemi dönemi, uzun zaman sonra kesme çiçek üreticilerine, ihracattan dolayı kazanç sağladı diyebilirim" diye konuştu.

Dal çiçek satışlarını, yurt dışına 35-40 kuruştan, yurtiçine ise 25 kuruştan yaptığını ifade eden Özçakı, 25 çeşit ve renkte dünyaya kesme çiçek ihraç ederek, ekonomiye katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı