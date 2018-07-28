Keskin, "Yerel Seçimlerinde 10-0 Yapacağız"

AK Parti Düzce genişletilmiş il divan toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin iddialı konuşarak "Yapılacak genel seçimlerde 10-0 yapacağız" dedi.

AK Parti genişletilmiş il divan toplantısı Düzce İl Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya AK Parti Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe başkanları ile partililer katıldı.

"Biz dava ve yol arkadaşı zihniyeti ile siyaset yapan kişileriz"

AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, toplantıda yaptığı konuşmada mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin önemli olduğunu ifade ederek "Biliyorsunuz önümüzde çok önemli ve gerçekten ciddi bir süreç var. Omuzlarımızda ki yük bundan sonra daha da ağırlaştı. Biz 16 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarının çizdiği yolda dimdik ilerleyen ve sağa ola sapmayan bir teşkilatız. Düzce teşkilatı önemli teşkilatlar arasındadır. 16 yıldır teşkilatımıza verdiğimiz destek için teşekkür ediyorum. 2015'ten bu yana bu teşkilatla büyük işler başardık. Asıl olan şey 2001'den bu yana bu teşkilatlar Türkiye'nin göz bebeği olan teşkilatlardır. Bu zamana kadarda yılmadan sapmadan, güçlü ve dirayetli bir şekilde teşkilatlarımız her türlü mücadeleyi yaptı. Bu yolda bazen dikenler ve taşlar var. Zaman zaman siyasetinde içinde bulunduğu gibi kendimizi de çek edecek durumlara gelebiliriz. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 74 gibi bir oranla Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yapmaktan onur duyuyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de bu süreçte uyumlu davranışları ile bize omuz verdikleri için MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Biz dava ve yol arkadaşı zihniyeti ile siyaset yapan kişileriz" dedi.

"Belediyelerin tamamını kazanacağız"

Keskin, yerel seçimlerde 10-0 yapma hedefleri olduğunu vurgulayarak "Bu siyasetimizi de gönül alma kibir ve büyüklük içinde olmamama güçlü bir teşkilat yapısı kurmak için bizlerde mücadele ettik bizden önce de görev yapan ağabeylerimizde büyüklerimizde bu gönül siyasetini yapmaya çalıştılar. Mutlaka teşkilatlarda eksiklikler, hatalar olabilir. Bizim yürüdüğümüz yolda hedefe ulaşmak için engel tanımak ya da tanımamak olamaz. Burada çok değerli milletvekillerimiz var. Bundan önce de bu teşkilatta görev yapan milletvekillerimiz, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız var. Biz gücümüzü birlik ve beraberlikten alıyoruz. Bundan sonra da bu birlik ve beraberliği sürdürerek yolumuza devam edeceğiz. Bu parti her zaman ifade ediyorum ben odaklı bir parti değildir. Bu parti kurulurken erdemliler partisi olarak kuruldu. Birlik ve beraberlik ülkeye hizmet amaçlanmaktadır. Ben, milletvekillerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız bayrağı devir alıp bayrağı burçların en ucuna dikmek zorundadır. Önümüzde ki yerel seçimlerde de bu bayrağı burçların ucuna dikeceğiz ve 10-0 yaparak tüm belediyeleri alacağız. Teşkilat odaklı, teşkilatı en üst seviyede tutarak gençler, kadınlar, üyelerimiz ile birlikte istişareye önem vererek herkesin katılımını sağlayarak birlikte ve beraberlik içinde götüreceğiz. AK Parti hiçbir parti gibi değil. AK Parti başka partiye benzemiyor. Partinin içerisinde millete hizmet anlayışı var. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bizler bu partide hizmetkar olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Mikrofonda konuşmak kolay"

AK Parti Düzce İl Teşkilatını eleştiren kesimlere göndermede bulunan Keskin, "Mikrofonlarda mahkemeler kadıya mülk değil demek kolay ama biz sahada çalışıyoruz. Sahada çakışılırken gayretli çalışmalarla biz bu partiye nefer oluruz diyen ekiple çalışıyoruz ve ben bu ekibe il başkanı olarak görev yapmaktan gurur duyuyorum. İlerleyen günlerde il başkanları toplantısı olacak Cumhurbaşkanımızın fikirlerini alacağız belli talimatlar verecekler. Hazırlıklarımıza erkenden başlıyoruz. Sağdan, soldan gelen duyumlara itibar etmeden cumhurbaşkanımızın, teşkilatımızın söylediği doğrultuda 30 Mart seçimlerine güçlü gidecek dirayetteyiz. Sizler ve bizler aramızda mesafe olmadan karış, karış sahada kapıları dolaşarak bunu başaracak teşkilatız. Sizden önümüzde ki süreçte bunu bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'da toplantıda belediye çalışmaları hakkında partililere bilgiler verdi.

Ardından AK Parti Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir birer konuşma yaptı. - DÜZCE