İSTANBUL (İHA) - Keskin viraja tersten giren araç kamerada: Gece yarısı korkuyu yaşattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde keskin virajda ters yöne giren araç, korku dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hafif ticari bir araç, İstanbul yoluna bağlanan Muratlı Caddesi kavşağı çıkışındaki viraja ters yönden girdi. Ters yönde ilerleyen aracın duyarsız sürücüsü, kazaya davetiye çıkardığı gibi karşıdan gelerek İstanbul yoluna çıkmaya çalışan normal seyrindeki araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Duyarsız sürücünün o anları, saniye saniye araç kamerasına da yansıdı. Ters yönde ilerleyen aracın nereden ve nasıl keskin virajdan ters yöne girdiği merak konusu olurken, korkuya sebep olan araç bir süre sonra gözlerden kayboldu.