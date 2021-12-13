Keskin, üniversite öğrencisi gençlerin evine misafir oldu
DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Kesin, Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin evine misafir oldu, hasbihal etti.
DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Kesin, Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin evine misafir oldu, hasbihal etti.
Ak Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Kesin, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük ile beraber Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin evlerine misafir oldu. İl Başkanı Keskin, "Ülkemizin aydınlık yarınlarına birlikte yürüdüğümüz kıymetli gençlerimizle fikir alışverişinde bulunduk, çay içtik, sohbet ettik" dedi.
Gençlerde ziyaretten memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler. - DÜZCE
Son seçimi bilen ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! 11 parti baraj altı kaldı
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem
Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana indi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri