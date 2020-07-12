Keskin nişancılar Pençe-Kaplan'da teröristlere göz açtırmıyor
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Keskin nişancılar Pençe-Kaplan'da teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi.

Keskin nişancılar Pençe-Kaplan'da teröristlere göz açtırmıyor
12.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:21

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! Pençe-Kaplan Operasyonu ile kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" notuyla Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden keskin nişancıların atış yaptığı görüntüleri de paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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