Keskin Kaymakamı Abdil Koç göreve başladı Keskin ilçesine atanan Kaymakam Abdil Koç, görevine başladı.

Keskin ilçesine atanan Kaymakam Abdil Koç, görevine başladı.

ilçeye gelişinde kurum müdürleri tarafından karşılanan Koç, makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti.

Güzel bir ilçeye atandığını ifade eden Koç, hep beraber huzurlu bir şekilde çalışarak, Keskin'e birlikte hizmet edeceklerini söyledi.

Evli ve 2 çocuk babası Koç, Kars'ın Arpaçay ilçesinden Keskin Kaymakamlığına atanmıştı.

Kaynak: AA