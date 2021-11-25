Keskin ilçesi doğal gaza kavuştu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesine ilk doğal gaz törenle verilmeye başlandı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, Keskin'e doğal gazı bağlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Şu anda yaklaşık 132 binada 350 kişinin aboneliğini tamamladığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Abonelikler bir an önce tamamlanırsa çok kısa sürede 832 binada 1500 dairemize doğal gazı verebilecek durumdayız. Hem annelerimiz kömürün karasından hem de çocuklarımız, erkeklerimiz bu işin zahmetinden kurtulacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da Keskin'in bugün tarihi bir günü yaşadığını belirterek, vermiş oldukları sözlerden birini daha yerine getirdiklerini ifade etti.

Geçen hafta da Çelebi ilçesini doğal gaza kavuşturduklarını anımsatan Can, Karakeçili ile Sulakyurt ilçelerini de 2022 ve 2023 yılında doğal gazla buluşturacaklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Dede Yıldırım da doğal gaz için ilçede 31 kilometre hat döşendiğini, şu anda 832 haneye doğal gazın verilebilecek durumda olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ilk gaz yakıldı.

Törene, Keskin Kaymakamı Tunahan Çil, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Kırıkkale Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama (KIRGAZ) yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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