Keskin, "Esnaf camiası olarak Devletten ve Belediyelerden beklentilerimiz var" Keskin yaptığı yazılı açıklamada, esnaf camiası devletten ve belediyelerden beklentilerini şu şekiyde açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yasaklar nedeniyle esnaf camiasında mağdur olan esnaf gruplarının bulunduğu belirterek, bu konuda devletten ve belediyelerden destek beklediklerini kaydetti.

"1-Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcu kapasitesinin düşmesi nedeniyle Özel Halk Otobüslerine yakıt ve şoför desteği verilmeli.Özel halk otobüsü ve minibüslerden, kırsal mahalle minibüslerinden, S plakalı servislerden Belediyelerce alınan ücretler 1 yıl süreyle alınmamalı.

2-Şehirlerarası yolcu kapasitesi yarı yarıya düştüğünden Büyükşehir Belediyemiz MAŞTİ'den giriş ve çıkış ücretleri ile diğer MAŞTİ işletme ücretleri mücadele süresi bitimine kadar almamalı.

3-Şoför, Berber, kuaför, kahvehane, çay ocakları, lokanta gibi koronavirüs ile mücadele kapsamında zorunlu olarak kapatılan esnaf ve sanatkarlarımızın kapalı kaldıkları süre içindeki kira bedellerinin alınmaması hukuksal zemine oturtulmalı. Yıllardır kira ödeyerek İşyeri sahiplerinin veli nimeti olan esnaflarımıza bu konuda işyeri sahipleri de en azından Mart 2020'den itibaren kira desteği sağlamalı.

4-Koronavirüs il mücadeleden dolayı olumsuz etkilenenve işyeri kapanan esnaflarımızın bu süre içindeki SSK, Bağ-Kur primlerini devletimiz karşılamalı.

5-Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri;koronavirüs nedeniyle kapalı kalan ve kapatılan işyerlerinden Emlak Vergisi, Reklam Vergisi ve diğer harçları almamalı.

6-Büyükşehir Belediyesi koronavirüs nedeniyle kapatılan kahvehane, çay ocakları, pastane, lokanta, berber, kuaför gibi işyerlerimizden ayrıca içmesuyu ücretini 1 yıl süreyle almamalı.

7-Pazarcı esnafımızdan koronavirüs uygulamaları nedeniyle belediyelerimiz Pazar yeri harcını almamalı.

8-Okulların ve üniversitelerin uzaktan eğitim sistemine geçmesi nedeniyle büfe ve kantinkira bedelleri Mart 2020'den itibaren alınmamalı.

9-Okulların ve üniversitelerin uzaktan eğitim sistemine geçmesi nedeniyle boşta kalan S plakalı servisçi esnafımıza da maddi imkan sağlanmalı.

10-Koronavirüs ile mücadele kapsamında zorunlu olarak kapatılan esnaf ve sanatkarların işyerlerindeki çırak, kalfa ve işçilerin sigorta pirim ve maaşları konusunda da devletimizden katkı ve destek bekliyoruz.

11-Esnaf ve sanatkarların kredi kefalet ve banka kredi taksitleri Ocak 2021'e kadar ertelenmeli.

12-Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalı. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır.

13-Bir yandan mücadeleden dolayı işleri ve günlük iş hacmi düşen esnafımızdan değir yandan zorunlu vergi, pirim ve diğer ücretlerin tahsil edilecek olması adil bir yaklaşım olmaz. "

Kaynak: Bültenler