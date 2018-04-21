Keskin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin mesajında, "Tutsaklığı kabullenmeyen, ulusunun onurunu ve özgürlüğünü korumak için harekete geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu'da yaktığı bağımsızlık ışığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla tüm yurdu aydınlattı. TBMM'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün, aynı zamanda milletçe birlik olarak azimle ve inançla yürünen bir yolda kazanılan zaferin en güzel örneğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir. 23 Nisan dünyaya bırakılan en anlamlı barış mesajıdır. Bugün dahi birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içinde olan milletlerin çocukları gelecekte barışı inşa eden nesiller olacaktır. Gelecek ancak bugünün çocuklarının gözlerinden yansıyan ışıkla aydınlanabilir. Çocuklarının hedeflerini yükselten milletlerin geleceği daha parlak olacaktır. Kahraman bir milletin torunları olan çocuklarımızı sahip olduğumuz milli değerlerin bilinciyle yetiştirmek, ülkemizin geleceğine yapacağımız en büyük yatırım olacaktır. Çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Yaptığımız ve yürüttüğümüz her çalışma ile yarınımızın çocuklarının geleceğe umutla bakmaları için gayretle çalışmalarımız devam etmektedir. AK Parti hükümetleri olarak yaptığımız çalışmalarla gelecek nesillere daha demokratik ve daha gelişmiş bir Türkiye bırakmak için hiç yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi amacıyla AK Parti Teşkilatları olarak milletimizin ve bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE