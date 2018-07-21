Kırıkkale Keskin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Derebağlı idaresindeki 38 BU 723 plakalı tır, Kırıkkale-Kayseri karayolu Cezaevi Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Derebağlı, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.