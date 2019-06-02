Keskin'de oy verme işlemi tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen bir belde ve üç ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanması ile oylar sayılmaya başlandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA