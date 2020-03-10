Keskin'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde önceki gün pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
10.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:45
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde önceki gün pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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