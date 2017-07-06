Keskin Çarşı Camisi'ndeki Restorasyon Çalışmaları

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Keskin ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Çarşı Camisi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Haktankaçmaz, Keskin ilçesinde Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları yürütülen Çarşı Camisi'ni ziyaret etti.



Restorasyon çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Haktankaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aslına uygun olarak çalışmalar devam ediyor. Eski doğal haline getirilecek. Bu yıl ekim sonuna kadar bitirilmesi için uğraşıyoruz." dedi.



Haktankaçmaz, yapılan çalışmalar için Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Keskin Kaymakamlığı ve Keskin Belediyesine teşekkür etti.