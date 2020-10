Keşkek nasıl yapılır? Keşkek malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Yanına ne pişirilir?

Keşkek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Peki, evinizde kolayca yapabileceğiniz ve yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz Keşkek nasıl yapılır? İşte Keşkek tarifi...

Bayram denilince en sevilen lezzetlerin arasında Keşkek yemeği ilk sırada yer alıyor Keşkek hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. İşte Keşkek nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KEŞKEK MALZEMELERİ

• 1kg aşurelik bütün buğday

• 1 su bardağı nohut

• 800g et (tavuk eti koyarsanız 3 adet but)

• tuz

sosu için;

• tereyağı

• salça

YAPILIŞI

1. Çömleğin en altına eti yerleştirin.

2. Üzerine yıkamış olduğunuz nohut, buğdayı ve 1 çorba kaşığı tuzu ekleyin.

3. Hazırladığımız malzemenin üzerini 10-15 cm geçecek kadar suyu ekleyin.

4. Çömleği odun fırınına (ekmek fırını) akşamdan koyulur ve sabaha kadar fırında bekletilir.

5. Fırından alınan keşkek büyük tahta kaşık yardımı ile iyice ezilir (tavuk koymuşsanız kemiklerini almayı unutmayın :) )

6. Tabaklara alındıktan sonra üzerine salçalı sos dökülerek servis yapılır. (Aynı şekilde düdüklü tencerede de yapabilirsiniz kısık ateşte 2 saatte pişer)

PÜF NOKTALARI

• Eğer keşkeğinizi çömlekte ve fırında yapma şansınız yok ise aynı şekilde düdüklüde ve ocakta da yapabilirsiniz. Yalnız buğday ve nohutun pişmeyeceğini düşünüyorsanız 1 gece öncesinden ıslatabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki fırında pişen keşkeğin tadı her zaman çok daha farklı ve lezzetli olur. Özellikle haşhaşlı çörek ile muhteşem bir uyum yakalıyor. İsterseniz sabah kahvaltılarında isterseniz de akşam yemeklerinde yiyebilirsiniz. Daha çok bayram sabahlarında yada özel günlerde tüketilen keşkeği geçen günlerde piknikte tüketildiğini de gördüm. İstediğiniz her öğün, her an yiyebilirsiniz. :)

• Düdüklüde pişen keşkeği kısık ateşte pişirirseniz hem daha lezzetli olacaktır hem de dibi yanmayacaktır.

• Et keşkeğin olmazsa olmazlarındandır. Ona ayrı bir lezzet verir. İsterseniz kırmızı et, tavuk eti , ördek eti hepsi ile yapabilirsiniz. Ancak et tüketmiyorsanız etsiz de yapabilirsiniz.

• Keşkeğin yanına ne gider? sorusunun cevabı herkesinde bildiği gibi haşhaşlı çörek. Kokusu ile evi saran haşhaşlı çörek ile keşkek vazgeçilmez bir uyum içerisindedir.

KAÇ KALORİDİR?

• 1 porsiyon keşkek yaklaşık olarak 481 kaloriye denk gelmektedir.