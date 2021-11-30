Keşkek Kültürünün Geleceği Çevrimiçi Toplantıda Konuşuldu

Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UNCESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne giren, Anadolu'da paylaşım kültürünün en güzel örneklerinden biri olan Tören Keşkeği Geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması adına 'Geleneksel Tören Keşkeğinin Güncel Durumu İstişare Toplantısı' düzenledi.

Çevrimiçi platformda gerçekleştirilen toplantıya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Dairesi Başkanı Dr. Serkan Emir Erkmen ve yetkililer katıldı.

Prof. Dr. Kutluhan: "Kültürel mirasımızın evrensel boyutta anlam kazanması adına elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. "

Açılış oturumunda konuşma yapan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu geleneğin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda ciddi çabalar gösterdiğini hatırlatırken, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz'a teşekkürlerini iletti. Keşkeğin, kültürümüzde, bir yemekten öte yapım aşamalarından itibaren tanışmaya kaynaşmaya, yardımlaşmaya, birlik ve beraberliği pekiştirmeye vesile olan bir yapı taşı olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Kutluhan sözlerinin devamında "Bu etkinliği gelenek kılan unsursa, paylaşma kültürü ve katılımdır. Dayanışmanın ön planda olduğu bu ritüelde önemli noktalardan birisi de keşkek pişmeden önce et ve buğdayın uzun süre dövülmesi ve pişirme sürecinde yemeğin bir ritimle karıştırılmasıdır. Hepsi ayrı ayrı anlamlar ihtiva etmektedir. Malzemesinden pişirilmesine, servisinden yenmesine kadar keşkeğin bütün süreci, 'kolektif bir çalışmanın ürünü' olarak kültür dünyasında yerini almıştır. Keşkek denilince, bu geleneğin ana yurtlarından biri de hiç şüphesiz ilimiz Denizli'dir. Bizler de şehrimizle bütünleşik, iç içe geçmiş bağlarımızla, tarihi ve kültürel geçmişimizi Pamukkale Üniversitemiz ile geleceğe taşımaya gayret gösteriyoruz. 'Üniversite hayatın rehberidir' şiarıyla hareket eden Üniversitemiz de, bu sözü kendine rehber edinerek hayatın akışı içerisinde milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Sözlerine, asırlar boyunca Anadolu topraklarında var olmuş kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Üniversite olarak yaptıkları çalışmalara değinerek devam eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları söyledi: "Bizlerin de Pamukkale Üniversitesi olarak, kültürel miraslarımızın tarihin tozlu sayfalarından çıkarılarak evrensel boyutta anlam ve değer kazanması, korunması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu toplantının bir parçası olup katkı sunabilmek bizlerin en büyük kazancı olacaktır. Zira, milli ve manevi değerlerimiz de, Türkiye'mizin güçlü yapısına ciddi bir atıf yapmaktadır. Güçlü bir gelecek tahayyülü de, ancak güçlü bir geçmişe sahip çıkışla mümkündür. Törenler, toplumsal ilişkiler ve aileler arası diyaloğun güçlendirilmesi amacına da hizmet eden 'Geleneksel Tören Keşkeğimiz', işte bizleri de bu vesileyle bir araya getirmiş bulunmaktadır. "

Öğleden sonra yapılan oturumda Geleneksel Tören Keşkeği ile ilgili sunumlar ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu alanda yaptığı çalışmaların aktarıldığı sunum ile devam etti. Geleneksel Tören Keşkeğinin Güncel Durumu İstişare Toplantısı, bu geleneğin gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sağlayacak çözüm önerilerinin konuşulması ile sona erdi.

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