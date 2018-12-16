Keşke Projesi ile Çocuklar Maç İzledi
Yeşilyurt Belediyesinin Keşke Projesi kapsamında çocuklar, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan, Evkur Yeni Malatyaspor- Antalyaspor karşılaşmasını izledi.
Yeşilyurt Belediyesinin Keşke Projesi kapsamında çocuklar, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan, Evkur Yeni Malatyaspor- Antalyaspor karşılaşmasını izledi.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından çocukların "keşke" diyerek hayal etiklerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen Keşke Projesi'ne Evkur Yeni Malatyaspor'un maçını izlemek için başvuruda bulunan çocuklar, Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor- Antalyaspor karşılaşmasını izledi.
Yeni Malatyaspor'un da desteğiyle ilk kez Yeni Malatya Stadı'na gelen çocukları, stat önünde Kulüp Başkanı Adil Gevrek karşıladı.
Gevrek, çocuklarla fotoğraf çektirdikten sonra atkı hediye etti.
Öte yandan, Keşke Projesi kapsamında bugüne kadar 828 çocuğun hayalleri gerçekleştirildi.